Regulador del mercado chino se reúne con empresas extranjeras para hablar de competencia leal

PEKÍN, 27 de noviembre (Reuters) - El regulador del mercado chino dijo en un comunicado el jueves que se reunió con representantes de Samsung, BMW, Johnson & Johnson y otras empresas extranjeras para debatir sobre la competencia leal y la mejora del entorno empresarial.

China intensificará la aplicación de la legislación antimonopolio en áreas clave, reforzará la competencia leal y revisará las fusiones para crear un entorno empresarial orientado al mercado, basado en la ley e internacionalizado, declaró Meng Yang, subdirector de la Administración Estatal de Regulación del Mercado.

En la reunión participaron también funcionarios de Bayer, Procter & Gamble e IKEA.

(Reporte de Ethan Wang y Ryan Woo; editado en español por Carlos Serrano)