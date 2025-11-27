LA NACION

Regulador del mercado chino se reúne con empresas extranjeras para hablar de competencia leal

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Regulador del mercado chino se reúne con empresas extranjeras para hablar de competencia leal
Regulador del mercado chino se reúne con empresas extranjeras para hablar de competencia leal

PEKÍN, 27 de noviembre (Reuters) - El regulador del mercado chino dijo en un comunicado el jueves que se reunió con representantes de Samsung, BMW, Johnson & Johnson y otras empresas extranjeras para debatir sobre la competencia leal y la mejora del entorno empresarial.

China intensificará la aplicación de la legislación antimonopolio en áreas clave, reforzará la competencia leal y revisará las fusiones para crear un entorno empresarial orientado al mercado, basado en la ley e internacionalizado, declaró Meng Yang, subdirector de la Administración Estatal de Regulación del Mercado.

En la reunión participaron también funcionarios de Bayer, Procter & Gamble e IKEA.

(Reporte de Ethan Wang y Ryan Woo; editado en español por Carlos Serrano)

LA NACION
Más leídas
  1. Una luchadora de MMA agredió a dos guardias civiles durante un vuelo y fue detenida
    1

    España: una luchadora de MMA agredió a dos guardias civiles durante un vuelo a Dublín y fue detenida

  2. Un grupo de militares tomó el poder cuando se esperaban los resultados de unas convulsionadas elecciones
    2

    Golpe de Estado en Guinea-Bisáu: un grupo de militares tomó el poder cuando se esperaban los resultados electorales

  3. Declararon la quiebra de Radio del Plata y prohíben la salida del país del presidente de la sociedad que la operaba
    3

    Declararon la quiebra de Radio del Plata y prohíben la salida del país del presidente de la sociedad que la operaba

  4. Causa cuadernos: ¿Todos igualmente responsables?
    4

    Causa cuadernos: ¿Todos igualmente responsables?

Cargando banners ...