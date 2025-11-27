Regulador del mercado chino se reúne con empresas extranjeras para hablar de competencia leal
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
PEKÍN, 27 de noviembre (Reuters) - El regulador del mercado chino dijo en un comunicado el jueves que se reunió con representantes de Samsung, BMW, Johnson & Johnson y otras empresas extranjeras para debatir sobre la competencia leal y la mejora del entorno empresarial.
China intensificará la aplicación de la legislación antimonopolio en áreas clave, reforzará la competencia leal y revisará las fusiones para crear un entorno empresarial orientado al mercado, basado en la ley e internacionalizado, declaró Meng Yang, subdirector de la Administración Estatal de Regulación del Mercado.
En la reunión participaron también funcionarios de Bayer, Procter & Gamble e IKEA.
(Reporte de Ethan Wang y Ryan Woo; editado en español por Carlos Serrano)
LA NACION
Más leídas
- 1
España: una luchadora de MMA agredió a dos guardias civiles durante un vuelo a Dublín y fue detenida
- 2
Golpe de Estado en Guinea-Bisáu: un grupo de militares tomó el poder cuando se esperaban los resultados electorales
- 3
Declararon la quiebra de Radio del Plata y prohíben la salida del país del presidente de la sociedad que la operaba
- 4
Causa cuadernos: ¿Todos igualmente responsables?