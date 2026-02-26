Regulador eléctrico chileno dice multa a unidad local de aes por apagón de 2025

SANTIAGO, 26 feb (Reuters) - La chilena Superintendencia de Electricidad y ‌Combustibles dijo ‌el ⁠jueves que multó a AES Andes por el equivalente de unos ​4 millones ⁠de ⁠dólares por incumplimientos detectados tras un masivo ​apagón que sufrió el país sudamericano a ‌inicios de 2025.

* El ​regulador explicó ​que durante la aplicación del Plan de Recuperación de Servicio "se registraron indisponibilidades en sistemas de supervisión y control de instalaciones pertenecientes a la empresa, ​lo que dificultó la correcta y expedita ejecución ⁠de los mecanismos diseñados para restablecer el suministro eléctrico ‌en el menor tiempo posible".

* Además, determinadas instalaciones no contaban con sistemas de respaldo plenamente operativos, situación atribuida a deficiencias en los planes de mantenimiento de esas localidades.

* La ‌SEC dijo que la sanción a suma ⁠a otras impuestas a Interchile, Transelec, Alfa ‌Transmisora, CGE Transmisión, ENGIE Energía ⁠y los Consejeros del ⁠Coordinador Eléctrico Nacional.

* Hasta el momento, toda la investigación sobre el evento ha sumado multas por el equivalente de unos ‌38,6 millones de dólares.

* ​El apagón ocurrido el 25 de febrero de 2025 dejó sin servicio a un 98,5% de la población ‌por varias horas. (Reporte de Fabián Cambero)