Regulador eléctrico chileno dice multa a unidad local de AES por apagón de 2025
SANTIAGO, 26 feb (Reuters) - La chilena Superintendencia de Electricidad y Combustibles dijo el jueves que multó a AES Andes por el equivalente de unos 4 millones de dólares por incumplimientos detectados tras un masivo apagón que sufrió el país sudamericano a inicios de 2025.
* El regulador explicó que durante la aplicación del Plan de Recuperación de Servicio "se registraron indisponibilidades en sistemas de supervisión y control de instalaciones pertenecientes a la empresa, lo que dificultó la correcta y expedita ejecución de los mecanismos diseñados para restablecer el suministro eléctrico en el menor tiempo posible".
* Además, determinadas instalaciones no contaban con sistemas de respaldo plenamente operativos, situación atribuida a deficiencias en los planes de mantenimiento de esas localidades.
* La SEC dijo que la sanción a suma a otras impuestas a Interchile, Transelec, Alfa Transmisora, CGE Transmisión, ENGIE Energía y los Consejeros del Coordinador Eléctrico Nacional.
* Hasta el momento, toda la investigación sobre el evento ha sumado multas por el equivalente de unos 38,6 millones de dólares.
* El apagón ocurrido el 25 de febrero de 2025 dejó sin servicio a un 98,5% de la población por varias horas. (Reporte de Fabián Cambero)