Regulador en Países Bajos advierte a votantes contra uso de chatbots de IA antes de las elecciones

Los chatbots no son ayudas fiables para votar, advierte el regulador de datos

Las elecciones se celebrarán el 29 de octubre

Por Alessandro Parodi

AMSTERDAM, 21 oct (Reuters) - El regulador neerlandés de datos advirtió el martes a los votantes contra el uso de chatbots de inteligencia artificial antes de las elecciones nacionales, alegando que las plataformas dan consejos poco fiables y los empujan hacia dos grandes partidos situados en extremos opuestos del espectro político.

Mientras que 15 partidos diferentes ocupan escaños en el Parlamento neerlandés de 150 miembros en la actualidad, los chatbots dijeron a los votantes en el 56% de los casos que eligieran entre el Partido de la Libertad, de extrema derecha, o la coalición Laborista-Izquierda Verde.

Estos partidos están en vías de obtener el 20% y el 16% de los votos el 29 de octubre, respectivamente, según los sondeos de opinión.

"Los chatbots pueden parecer herramientas inteligentes, pero como ayuda para votar fracasan sistemáticamente", dijo en un comunicado la vicepresidenta del organismo holandés de control de la protección de datos, Monique Verdier, que describió su funcionamiento como "poco claro y difícil de verificar".

La agencia dijo que había probado cuatro chatbots principales, sin revelar cuáles, y descubrió que incluso cuando se les daba la plataforma de campaña de un partido más pequeño, los chatbots seguían aconsejando votar por uno de los dos partidos principales en algunos de los casos.

Las elecciones se celebran meses después de que la salida del Partido Liberal provocara el colapso de la coalición de derecha y se plantean como una pugna entre un nuevo gobierno totalmente conservador o una coalición más centrista o de centro-derecha.

El miembro de la UE está dirigido por un gobierno provisional en minoría.

El organismo de control no precisó cuántos votantes neerlandeses cree que utilizan chatbots para asesorarse sobre el voto, pero afirmó que hay un "número creciente". Más de 13 millones de personas pueden votar en las elecciones. (Reporte de Alessandro Parodi y Toby Sterling; Edición de Muvija M. Editado en español por Natalia Ramos)