Regulador europeo de valores advierte a las criptomonedas que no engañen a los clientes

Por Elizabeth Howcroft

PARÍS, 11 jul (Reuters) - El regulador europeo de valores advirtió el viernes a las empresas de criptomonedas que no engañen a los clientes sobre el grado de regulación de sus productos, la última señal de que las autoridades europeas intentan limitar los riesgos relacionados con las criptomonedas.

La regulación de criptomonedas de la Unión Europea, MiCA, incluye varias medidas para proteger a los inversores, como normas sobre cómo se salvaguardan los activos de los clientes y requisitos para gestionar las reclamaciones, dijo la Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA) en un comunicado.

No obstante, la práctica de los proveedores de servicios de criptoactivos (CASP) que ofrecen productos regulados y no regulados a través de la misma plataforma "da lugar a riesgos para la protección de los inversores", dijo la ESMA, porque los clientes podrían no ser conscientes de qué productos no vienen con las protecciones de MiCA.

"Algunos CASP pueden incluso utilizar su estatus regulado bajo MiCA como argumento de marketing y fomentar la confusión entre productos y servicios regulados y no regulados", dijo la ESMA.

Asimismo, indicó que las empresas cripto no deben utilizar su estatus regulatorio como una "herramienta promocional" o dar a entender que sus productos y servicios están regulados si en realidad quedan fuera del ámbito de aplicación de las normas de la UE.

Los reguladores de todo el mundo llevan tiempo preocupados por los riesgos a los que se enfrentan los criptoinversores. La quiebra de varias plataformas de criptomonedas, entre ellas FTX, en 2022, dejó a millones de inversores sin dinero.

En virtud de las nuevas normas sobre criptomonedas de la UE, las empresas que ofrecen servicios en el sector deben obtener una licencia CASP de un regulador nacional, que luego puede utilizarse como pasaporte para operar en todo el bloque.

La ESMA también publicó el viernes directrices sobre el nivel de conocimientos y competencia que debe tener el personal encargado de evaluar a las criptomonedas.

(Editado en español por Carlos Serrano)