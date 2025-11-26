Regulador italiano podría imponer medidas contra Meta mientras amplía investigación sobre WhatsApp

Por Elvira Pollina

MILÁN, 26 nov (Reuters) - El regulador antimonopolio de Italia anunció que podría imponer medidas cautelares a Meta mientras amplía una investigación sobre si el gigante tecnológico estadounidense abusó de su posición dominante al bloquear los chatbots de IA rivales en su servicio de mensajería WhatsApp.

El caso subraya el creciente escrutinio regulatorio a la incursión de las grandes tecnológicas en la IA generativa, mientras plataformas con bases de usuarios masivas como WhatsApp se convierten en puertas de entrada clave para nuevos servicios.

El miércoles, la autoridad dijo que estaba ampliando una investigación que había abierto en julio para cubrir los términos actualizados para la plataforma de negocios de WhatsApp, que ayuda a las empresas a gestionar las comunicaciones con los clientes, y las herramientas de chatbot de IA recién añadidas en la aplicación de mensajería.

También el miércoles, el regulador dijo que inició un procedimiento para imponer posibles medidas provisionales, que podrían incluir la suspensión de los nuevos términos y la limitación de la integración de Meta AI en WhatsApp mientras continúa la investigación.

WHATSAPP RESPONDE A "AFIRMACIONES INFUNDADAS"

"Rechazamos enérgicamente estas afirmaciones infundadas", dijo un portavoz de WhatsApp en un comunicado.

El portavoz añadió que la interfaz de negocios de la API de WhatsApp "nunca fue diseñada para ser utilizada por chatbots de IA y hacerlo supondría una gran carga para nuestros sistemas".

El regulador italiano había alegado anteriormente que Meta abusó de su posición dominante al integrar su asistente de IA Meta en WhatsApp sin el consentimiento de los usuarios, una medida que podría perjudicar a sus competidores.

El miércoles, la autoridad antimonopolio de Italia dijo que Meta cambió los términos de WhatsApp Business Solution el 15 de octubre para prohibir que las empresas que ofrecen servicios de IA utilicen la plataforma si esos servicios son su característica principal.

Los nuevos términos del servicio se aplican inmediatamente a los recién llegados y, a partir del 15 de enero de 2026, a las empresas que ya están en WhatsApp.

La autoridad advirtió de que las medidas podrían dejar fuera a los competidores de la gran base de usuarios de WhatsApp -más de 37 millones en Italia- y distorsionar la competencia en los servicios de chatbot de IA, dada la reticencia de los consumidores a cambiar de hábitos, lo que dificulta el cambio a servicios rivales.

WhatsApp discrepó de este argumento.

"La reciente actualización no afecta a las decenas de miles de empresas que ofrecen atención al cliente y envían actualizaciones relevantes, ni a las empresas que utilizan el asistente de IA de su elección para chatear con sus clientes", dijo el portavoz.

Está previsto que la investigación concluya a finales de 2026.

Las empresas que infringen las normas de competencia de la UE abusando de una posición dominante pueden ser multadas con hasta el 10% de su facturación mundial. (Reporte de Elvira Pollina en Milán; reporte adicional de Keith Weir; Editado en Español por Ricardo Figueroa)