Regulador mexicano CNA bloquea a Visa compra de mayoría accionaria de Prosa

CIUDAD DE MÉXICO, 20 feb (Reuters) - La Comisión Nacional Antimonopolio (CNA) de México negó la adquisición del 51% del capital de la procesadora de pagos Prosa por parte de Visa International tras concluir que la operación generaría efectos nocivos sobre el sistema financiero, informó el viernes el organismo regulador.

La resolución frena la integración vertical entre la mayor marca de tarjetas del mundo y uno de los procesadores líderes en México, evitando riesgos para la competencia y protegiendo opciones de bajo costo para los usuarios.

La autoridad señaló que la compra habría eliminado a un competidor directo y amenazado la viabilidad de Carnet, la marca de tarjetas propiedad de Prosa, además de otorgar a Visa acceso indebido a información transaccional de sus rivales.

La CNA desestimó los remedios ofrecidos por las empresas, indicando que las inversiones en infraestructura prometidas podrían realizarse sin necesidad de concretar la fusión. Además, calificó la operación como la compra de un competidor en lugar de competir con él.

(Reporte de Raúl Cortés Fernández, editado por Javier Leira)