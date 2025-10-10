Regulador minero chileno dice investiga muerte de trabajador en mina de cobre Escondida de BHP

(Agrega fuentes sobre estado de operaciones, detalles)

SANTIAGO, 10 oct (Reuters) - El regulador minero chileno Sernageomin dijo el viernes que está investigando la muerte de un trabajador contratista en la mina Escondida, el mayor yacimiento mundial de cobre.

Luis Henríquez, quien falleció la tarde del jueves, pertenecía a la empresa Workmate y laboraba como operador de grúa en las faenas de Escondida, según un comunicado interno de la contratista.

"Las causas de este lamentable deceso aún son materia de investigación y las autoridades se encuentran realizando las diligencias correspondientes", dijo el presidente de Escondida, Alejandro Tapia, en una carta a los trabajadores.

BHP confirmó en un comunicado la muerte de un trabajador, sin precisar detalles, y dijo que también inició una investigación interna.

Dos fuentes con conocimiento del tema dijeron que las operaciones continuaban con normalidad en el yacimiento y solamente un área del sector de bodegas fue detenido debido al hecho. (Reporte de Fabián Andrés Cambero)