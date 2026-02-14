Regulador oceánico de EEUU enfrenta críticas por cambios a la norma de protección de la ballena franca

PORTLAND, Maine, EE.UU. (AP) — El organismo regulador oceánico de Estados Unidos planea introducir cambios que favorecerían a la industria en una norma vigente desde hace tiempo y concebida para proteger a la menguante población de ballenas, lo que ha generado críticas de grupos ambientalistas que mencionan la reciente muerte de una ballena en peligro de extinción.

Las normas protegen a la ballena franca del Atlántico Norte, cuya población es de menos de 400 ejemplares y que vive frente a la costa este de Estados Unidos. Estos gigantescos animales están protegidos por una regla de velocidad para embarcaciones que exige que los barcos grandes reduzcan la marcha en determinados periodos para evitar colisiones, una de las principales causas de muerte de estos ejemplares.

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés) indicó en un comunicado enviado el jueves a The Associated Press que planea anunciar pronto una nueva propuesta de normas diseñadas para “modernizar” las protecciones de las ballenas. La propuesta será una “acción centrada en la desregulación” que buscará “reducir cargas regulatorias y económicas innecesarias, al tiempo que se garantizan prácticas de conservación responsables para las ballenas francas del Atlántico Norte en peligro de extinción”, se indica en el comunicado.

En el sitio web de la Oficina de Asuntos de Información y Regulación (OIRA, por sus siglas en inglés) figura un aviso de elaboración de normas sobre las reglas para la ballena franca, pero no se incluyen detalles de la propuesta. La NOAA manifestó en su comunicado que se daría a conocer más información sobre las normas y que la agencia estaba enfocada en “implementar nuevas tecnologías, enfoques de ingeniería y otras herramientas avanzadas” para proteger a las ballenas.

Varios grupos ambientalistas criticaron el alejamiento de las reglas de velocidad para embarcaciones. Algunos mencionaron la confirmación, el 10 de febrero, de la muerte de una ballena hembra de 3 años frente a Virginia. Aún no se había determinado la causa de la muerte del cetáceo, pero falleció a una edad mucho más temprana de lo habitual.

“Otra ballena franca hembra —el futuro de esta especie— ha perdido la vida. Necesitamos urgentemente más protecciones para la ballena franca, no menos. La aparente determinación del gobierno de Trump de debilitar la regla de velocidad para embarcaciones no podría llegar en peor momento”, señaló Jane Davenport, abogada principal del grupo de conservación Defenders of Wildlife.

Las ballenas francas migran cada año desde las zonas de cría frente a Florida y Georgia hasta las zonas de alimentación frente a Nueva Inglaterra y Canadá. En el trayecto, son vulnerables a chocar con barcos y a enredarse con aparejos de pesca comercial. En otro tiempo fueron numerosas frente a la Costa Este, pero quedaron diezmadas durante la era de la caza comercial de ballenas y han estado protegidas a nivel federal durante décadas.

El gobierno de Biden planeaba ampliar las zonas de baja velocidad frente a la Costa Este para proteger a las ballenas. También tenía previsto ampliar las categorías de embarcaciones obligadas a reducir la velocidad. Sin embargo, el gobierno federal retiró la propuesta en los últimos días de la administración, y las autoridades explicaron que no había tiempo para finalizar las regulaciones debido al alcance y al volumen de los comentarios del público.

Algunas empresas navieras y otras industrias marítimas llevan mucho tiempo oponiéndose a las reglas de velocidad para embarcaciones. La National Marine Manufacturers Association ha calificado las restricciones de velocidad como “arcaicas” y ha defendido soluciones que se basen en la tecnología.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.