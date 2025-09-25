Regulador uruguayo rechaza adquisición de plantas de MBRF por parte de Minerva
SAO PAULO, 25 sep (Reuters) - El frigorífico brasileño Minerva dijo el jueves que la autoridad de competencia de Uruguay emitió una decisión desfavorable respecto al plan de la firma para adquirir tres plantas propiedad de MBRF en el país.
Marfrig, que controlaba las plantas antes de su reciente fusión con BRF, acordó vender los activos uruguayos a Minerva en agosto de 2023 por 675 millones de reales (US$126,31 millones) pero el acuerdo estaba sujeto a la aprobación de las autoridades locales de competencia.
(US$1 = 5,3441 reales) (Reporte de Ana Mano; Editado en español por Javier Leira)
