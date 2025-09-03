Reguladores de seguridad nuclear de EEUU dicen que su trabajo podría estar en riesgo bajo Trump

Por Timothy Gardner

WASHINGTON, 3 sep (Reuters) - Dos de los tres comisionados que quedan en la Comisión Reguladora Nuclear, el organismo de control de la seguridad nuclear de Estados Unidos, dijeron el miércoles en el Senado que sienten que el presidente Donald Trump podría despedirlos si se interponen en su objetivo de aprobar reactores más rápido.

Trump firmó decretos en mayo que establecen los objetivos para acelerar las licencias de nuevos reactores y cuadruplicar la capacidad de energía nuclear de Estados Unidos para 2050 para impulsar la red eléctrica, al tiempo que reducía el personal de la NRC, por sus siglas en inglés.

Más tarde, Trump despidió al comisario demócrata Chris Hanson, mientras que la comisaria republicana Annie Caputo abandonó el cargo en julio, alegando que quería centrarse más en su familia. Esto redujo a tres el panel tradicional de cinco miembros.

El comisario Matthew Marzano, demócrata, declaró en la audiencia que cree que podría ser despedido si decide que el diseño de un nuevo reactor no es seguro y se niega a concederle la licencia.

El comisario Bradley Crowell, también demócrata, afirmó sentir que "cualquier día podría ser despedido por la administración por razones desconocidas".

La Casa Blanca no respondió de inmediato a una petición de comentarios.

El presidente de la NRC, el republicano David Wright, dijo que la agencia tiene cinco solicitudes de los llamados reactores nucleares avanzados que está revisando y que espera otras 25 o 30 en breve.

Declinó afirmar si cree que podría ser despedido, diciendo que sería una "especulación", pero sí dijo que la NRC no debería aprobar solicitudes incompletas de compañías que buscan construir nuevas plantas nucleares, aunque eso signifique perder un plazo de aprobación de 18 meses establecido en los decretos de Trump.

(Editado en español por Carlos Serrano)