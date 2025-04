Rehén israelí liberado temió las "muchas formas de morir" en Gaza, pero mantuvo la esperanza

TEL AVIV, Israel (AP) — Ya fuera por la amenaza de los guardias abusivos de Hamás, el hambre, la enfermedad o los ataques israelíes, hubo momentos durante los 505 días de cautiverio de Tal Shoham en Gaza en los que no pensó que estaría vivo a la mañana siguiente.

"Hubo muchas veces que me separé de la vida y... traté de aceptar la muerte", dijo el israelí de 40 años, que también tiene ciudadanía austriaca, a The Associated Press. "Hay muchas formas de morir allí".

Shoham fue uno de las docenas de rehenes liberados de Gaza en febrero como parte de un acuerdo de alto el fuego entre Hamás e Israel que desde entonces se ha roto. Su esposa, dos hijos y otros tres miembros de la familia también fueron secuestrados el 7 de octubre de 2023 y fueron liberados un mes después.

Shoham comentó que pasó la mitad de su cautiverio en apartamentos y el resto en túneles subterráneos. A veces estaba atado, hambriento, golpeado y amenazado de muerte, y al principio no sabía si su familia estaba viva.

Después que su esposa fue liberada, Shoham dijo que alguien que se identificó como miembro de Hamás la llamó para advertirle que no hablara sobre lo que había pasado o matarían a su esposo. Así que al relatar su propia experiencia, Shoham expresó que había detalles que no discutirá, temeroso de poner en peligro a los rehenes restantes.

Con las conversaciones de alto el fuego estancadas, Israel promete avanzar más profundamente en Gaza hasta que Hamás libere a los 59 rehenes que aún están allí, más de la mitad de los cuales se cree que están muertos.

La reanudación de los combates ha avivado el debate en Israel sobre el curso de la guerra y el destino de los rehenes. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu ha enfrentado una creciente presión interna por su manejo de la crisis de los rehenes. Pero también enfrenta demandas de sus aliados de línea dura para no aceptar ningún acuerdo que no implique la destrucción de Hamás.

El secuestro

Shoham fue secuestrado cuando visitaba a familiares en el kibutz Be’eri. Cuando Hamás atacó, él y su familia se escondieron en una habitación segura destinada a ofrecer protección contra los cohetes entrantes. Pero cuando los milicianos abrieron una ventana y usaron explosivos para intentar entrar, la familia se rindió, una decisión que, de acuerdo con Shoham, le salvó la vida.

Shoham fue arrojado a la parte trasera de un vehículo y llevado a Gaza, sin saber qué había pasado con su esposa o hijos. Be’eri fue una de las comunidades más afectadas ese día.

Antes de ser separado, Shoham recordó haberle dicho a su hijo, que ahora tiene nueve años, que no sabía si iban a morir.

"No quería que escuchara una mentira de mí, si eran los últimos minutos de nuestra vida", dijo.

Al entrar en Gaza, un miliciano saltó sobre el techo del vehículo, apuntó su arma a Shoham y le dijo que se arrodillara. Pero Shoham se negó, no queriendo ser asesinado en sus términos, dijo.

Comentó que el miliciano tenía "asesinato en sus ojos".

Los apartamentos

Shoham fue llevado primero a un apartamento que sus captores dijeron que estaba en el norte de Gaza. Pasó semanas allí, esposado y confinado a una habitación.

Aproximadamente un mes después, fue trasladado a otro apartamento y se unió a Evyatar David y Guy Gilboa-Dalal, rehenes con los que pasaría la mayor parte de su cautiverio.

Los dos hombres fueron secuestrados de un festival de música en el sur de Israel donde al menos 364 personas fueron asesinadas y decenas más tomadas como rehenes. Al escuchar sobre las condiciones de su cautiverio, Shoham se sintió afortunado por su propia situación. Habían estado incómodamente esposados, con bolsas de plástico en la cabeza y alimentados con un pita al día.

Los tres vivieron en ese apartamento durante meses, donde soportaron golpizas diarias. Los guardias los provocaban y humillaban, preguntando cómo había sido el festival de música y haciendo ruidos de disparos, dijo Shoham.

Tendiendo prohibido hablar, llegaron a conocerse a través de susurros furtivos.

Para humanizarse a sí mismo a los ojos de sus captores, y con la esperanza de que fueran menos propensos a matarlo, Shoham aprendió árabe y habló con ellos sobre su vida en Israel.

A uno de sus guardias le gustaban los masajes, dijo Shoham, por lo que los cautivos proporcionaban masajes diarios a cambio de más variedad en su dieta, como atún, sardinas e incluso huevos.

Shoham supo que su esposa e hijos estaban vivos aproximadamente 50 días después de su cautiverio. En lo que consideró un acto de bondad, sus captores le dieron una carta escrita por su esposa que decía que ella y sus hijos estaban bien y serían liberados pronto.

Atribuye ese gesto de los guardias a darle más fuerza mental para centrarse en su propia supervivencia.

El túnel

El pasado junio, Shoham, David y Gilboa-Dalal fueron trasladados a un túnel que estimaron estaba a unos 30 metros (98 pies) bajo tierra.

Shoham dijo que fueron trasladados después que Israel rescatara a cuatro rehenes de apartamentos en Gaza a principios de ese mes, una operación que mató a más de 270 palestinos.

Fueron transportados en una ambulancia, dijo Shoham, afeitados limpiamente, vestidos con ropa destinada a hacerlos pasar desapercibidos y con los ojos vendados. Hamás opera desde áreas civiles, incluyendo hospitales, e Israel acusa a los milicianos de Hamás de refugiarse en ambulancias y otros vehículos de emergencia.

Los túneles eran oscuros y húmedos, y era difícil respirar, dijo Shoham. Los tres hombres fueron mantenidos con otro rehén, Omer Wenkert, que había estado en los túneles por mucho más tiempo.

Compartían una celda de 12 metros de largo (39 pies de largo) y dormían en colchones en el suelo, a un metro de un agujero que era su baño. Se duchaban aproximadamente cada 21 días.

Shoham perdió alrededor de 28 kilogramos (60 libras) estando en cautiverio. Desarrolló una infección en la pierna que era tan grave que no pudo caminar durante semanas. Señaló que luego que un médico lo revisara y le proporcionara vitaminas, su salud mejoró.

Agrega que algo que también le ayudó a sobrevivir fue centrarse en lo que podía controlar. Comenzó a hacer actividades de atención plena que había aprendido de su esposa, que es psicóloga, y discutió sus sentimientos con los otros rehenes.

"Lo único sobre lo que tengo poder es mi vida interior", subrayó.

Se decía a sí mismo cada día que eventualmente sería libre.

De vuelta a casa y sanando

Shoham y Wenkert fueron liberados juntos en la última liberación de rehenes vivos antes que terminara el alto el fuego. Lo último que Shoham le dijo a David y Gilboa-Dalal fue que fueran fuertes y no perdieran la esperanza.

Hamás luego publicó un video mostrando a los dos hombres, sentados en un vehículo cercano, angustiados cuando eran obligados a ver la entrega de rehenes liberados ese día. Un grupo que representa a las familias de los rehenes calificó el video de "enfermizo".

Shoham teme que se esté acabando el tiempo y está instando al gobierno y a la comunidad internacional a no vincular el destino de los rehenes a un alto el fuego o un acuerdo de paz.

"Realmente temo que si no son liberados pronto, probablemente morirán allí", dijo.

Shoham agrega que su propio proceso de sanación ha sido más fácil al saber que su familia puede relacionarse con lo que él soportó.

Y su libertad ha ayudado a la familia a llorar adecuadamente a los que murieron el 7 de octubre, incluyendo el padre de su esposa. En cautiverio, estaban muy enfocados en su liberación, dijo.

Desde que regresó a casa, Shoham ha ganado 16 kilogramos (35 libras) de peso, indicando que quería comer de todo y nunca se sentía lleno. Últimamente ha estado tratando de volver a su rutina de ayuno intermitente anterior al cautiverio.

Aunque su pierna aún no está completamente curada, Shoham dice que es uno de los afortunados, ya que no sufre de pesadillas. Atribuye a sus hijos el haberlo ayudado a seguir adelante.

"Cuando puedo escuchar a mis hijos dirigiéndose a nosotros, como madre y padre, mamá y papá, diciendo ambos nombres, es como música para los oídos", dijo. "Como familia, todos estamos en el proceso de recuperación ahora. Pero lo estamos haciendo juntos".

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.