Rehn, del BCE, pide hacer del euro un “pilar de estabilidad”

HELSINKI, 30 sep (Reuters) -

El Banco Central Europeo (BCE) debería tomar medidas enérgicas para hacer del euro "un mundial de confianza y estabilidad", dijo el martes Olli Rehn, responsable de política monetaria del BCE.

Sus palabras coinciden con un mensaje de la presidenta del BCE, Christine Lagarde, quien en junio afirmó que era necesario consolidar el estatus global del euro en un contexto mundial de guerras comerciales y creciente proteccionismo.

"Esto exige un replanteamiento estratégico y una acción audaz, de modo que pueda apoyar un reequilibrio más saludable del orden monetario mundial", dijo Rehn en una conferencia sobre política monetaria celebrada en Helsinki.

