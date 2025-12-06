Rehn, del BCE, ve riesgos a la baja para la inflación e insta a tomar medidas sobre la financiación de Ucrania

ROMA, 6 dic (Reuters) -

La inflación en la zona euro se enfrenta a riesgos a la baja a mediano plazo, aunque el crecimiento de los precios haya vuelto al objetivo del 2% fijado por el BCE, dijo el responsable de política económica de la entidad, Olli Rehn, según un artículo publicado el sábado.

La brusca caída desde el máximo del 10,6% alcanzado en octubre de 2022 hasta alrededor del 2% actual se logró sin desencadenar un desempleo masivo ni una grave desaceleración, dijo Rehn a la revista financiera italiana Milano Finanza.

"La buena noticia es que la inflación se ha estabilizado en torno al objetivo simétrico del 2% del BCE, apoyando los ingresos reales en Europa", señaló el funcionario. "Nuestras últimas previsiones sugieren que la inflación se mantendrá ligeramente por debajo del 2%".

Rehn también instó a los líderes de la UE a resolver un plan estancado para un "préstamo de reparación" a Ucrania financiado por los activos congelados de Rusia, calificándolo de "esencial, incluso existencial".

Rechazó las especulaciones sobre la participación del BCE, afirmando que tal medida infringiría la prohibición de financiación monetaria del Tratado de la UE.

En cambio, respaldó una propuesta de la Comisión Europea en virtud del artículo 122, a menudo denominada "cláusula de emergencia de la UE", que otorga al Consejo del bloque la facultad de adoptar medidas propuestas por la Comisión Europea en circunstancias excepcionales, eludiendo el proceso legislativo ordinario y al Parlamento Europeo.

"Todos los europeos deberían apoyar el uso de los activos rusos congelados para ayudar a Ucrania", dijo. (Reporte de Giselda Vagnoni, editado en español por Javier Leira)