KANSAS CITY, Missouri, EE.UU. (AP) — Andy Reid, coach de los Chiefs, seguía molesto el lunes por un castigo de offside que le marcaron a su ofensiva que eliminó el touchdown de 49 yardas que representaba la ventaja frente a los Bills de Buffalo, criticando a la plantilla de árbitros del partido del domingo por lanzar el pañuelo en lugar de emitir una advertencia habitual en esa situación.

La jugada ocurrió con poco más de un minuto por jugar y con los Chiefs abajo en el marcador 20-17. Patrick Mahomes lanzó un pase al centro del campo a Travis Kelce, quien cuando estaba por ser derribado mandó un pase lateral a Kadarius Toney, quien corrió el resto del camino sin ser tocado para anotar.

Los Chiefs comenzaron a celebrar el touchdown, sólo para ver que un árbitro había penalizado a Toney por una alineación incorrecta.

“No hay excusas en esto. No es lo que estoy diciendo”, anotó Reid. “Siempre he tenido una buena relación trabajando con ellos y eso es lo importante. Saben que cuando me dicen algo sobre un jugador, me dirigiré a él y, ahora mismo, me aseguraré que lo cambien. Cuando hablas de pulgadas, eso sucede en el juego”.

De hecho, hubo varias ocasiones en el partido del domingo en que jugadores de ambos equipos, tanto ofensivos como defensivos, se alinearon en la zona neutral. Von Miller, de los Bills, quien se alineó fuera de lugar más de una vez y quizá de manera más notoria que Toney, quien pudo estar unas tres pulgadas sobre la línea de golpeo cuando el balón fue centrado.

Reid reconoció en una llamada por Zoom con reporteros, que Toney estaba en la zona neutral. Pero en esas situaciones, los árbitros generalmente le darían una advertencia y después marcarían el castigo si hubiera otra infracción.

El árbitro Carl Cheffers reconoció que el fuera de juego ofensivo no es algo en lo que los árbitros “quieran ser demasiado técnicos”, pero añadió que “cuando en su alineación está sobre el balón, eso es algo que vamos a llamar fuera de juego ofensivo”.