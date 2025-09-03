Reina de la ketamina se declara culpable de muerte por drogas de actor de “Friends” Matthew Perry

Por Lisa Richwine y Steve Gorman

LOS ÁNGELES, 3 sep (Reuters) - La traficante de Los Ángeles conocida como la "Reina de la Ketamina" se declaró culpable el miércoles de los cargos que se le imputan por suministrar la dosis del potente anestésico de venta con receta que acabó con la vida de la estrella de "Friends" Matthew Perry.

Jasveen Sangha, de 42 años, que admitió haber utilizado su casa de North Hollywood como "escondite" de narcóticos ilegales, se declaró culpable ante una corte de Los Ángeles de cinco delitos graves derivados de la muerte por sobredosis de Perry en 2023.

Sangha, con doble nacionalidad estadounidense y británica, se enfrenta ahora a una pena de prisión de hasta 65 años cuando sea condenada el 10 de diciembre. Fue la última de los cinco sospechosos imputados en el caso en declararse culpable en lugar de ir a juicio.

Sus cuatro coacusados -dos médicos, el asistente personal de Perry y otro hombre que admitió haber actuado como intermediario en la venta de ketamina al actor- también esperan sentencia.

Vestida con un atuendo carcelario beige, Sangha se declaró culpable de un cargo de mantenimiento de un establecimiento relacionado con drogas, además de otros tres por distribución ilegal de ketamina y uno de distribución de ketamina con resultado de muerte. Otras acusaciones fueron retiradas como parte del acuerdo al que llegó con la fiscalía el mes pasado.

Los médicos forenses concluyeron que Perry murió por los efectos agudos de la ketamina, que combinados con otros factores hicieron que el actor perdiera el conocimiento y se ahogara en su jacuzzi el 28 de octubre de 2023. Tenía 54 años.

Perry había reconocido públicamente décadas de abuso de sustancias, incluyendo periodos que se solaparon con el apogeo de su fama interpretando al sarcástico pero encantador Chandler Bing en la exitosa comedia televisiva de los 90 de la NBC "Friends".

Perry falleció un año después de publicar sus memorias, "Friends, lovers, and the big terrible thing", en las que relató episodios de adicción a los analgésicos de venta con receta y al alcohol que, según escribió, estuvieron a punto de acabar con su vida en más de una ocasión. (Editado en español por Carlos Serrano)