"Reina de la ketamina" se declarará culpable por la muerte por sobredosis de Matthew Perry

LOS ÁNGELES, EEUU, 18 ago (Reuters) - Una mujer californiana conocida como la "reina de la ketamina" ha aceptado declararse culpable de los cargos que se le imputan por suministrar la dosis del anestésico de prescripción médica que mató a la estrella de "Friends" Matthew Perry, informó el lunes la fiscalía.

Jasveen Sangha, cuyo juicio estaba previsto para septiembre, se declarará culpable de cinco cargos federales en virtud de un acuerdo con la fiscalía, según un comunicado del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

El acuerdo se da poco más de tres semanas después de que el médico californiano Salvador Plasencia, otro de los cinco acusados en relación con la muerte de Perry, se declaró culpable de cuatro cargos de distribución ilegal de ketamina.

Sangha, descrita por las autoridades como una traficante de drogas conocida entre los clientes como la "reina de la ketamina", fue acusada de suministrar la dosis que acabó con la vida de Perry.

La autopsia concluyó que Perry murió por los efectos agudos de la ketamina que, combinados con otros factores, hicieron que el actor perdiera el conocimiento y se ahogara en su jacuzzi el 28 de octubre de 2023. Tenía 54 años.

Perry, famoso por su papel de Chandler Bing en la exitosa comedia de televisión "Friends", había reconocido públicamente décadas de abuso de sustancias, incluso durante el apogeo de su fama en la serie. (Reporte de Lisa Richwine y Steve Gormanb en Los Ángeles; editado en español por Javier Leira)