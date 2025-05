Reinado de Swiatek en Roland Garros corre el riesgo de tambalearse

Iga Swiatek ha dominado en Roland Garros prácticamente desde que ganase el Grand Slam francés siendo casi una adolescente en 2020 con cuatro títulos, pero un año 2025 complicado hace tambalear los cimientos sobre los que la polaca se asentó como la reina de la tierra batida.

Swiatek cayó esta semana al quinto puesto del ranking ATP, poniendo fin a una estancia de 173 semanas entre las dos primeras del mundo, lo que le deparó un camino más complicado hacia su quinta corona en París.

De cumplirse las previsiones, se enfrentaría en semifinales con la N.1 del mundo, la bielorrusa Aryna Sabalenka.

La jugadora de Varsovia de 23 años -24 el 31 de mayo- no levanta un título desde que conquistase su tercer Roland Garros consecutivo en París el pasado mes de junio, cuando se convirtió en la primera mujer en lograr un 'triplete' consecutivo desde que Justine Henin se llevase la copa Suzanne Lenglen entre 2005 y 2007.

"No ha sido fácil. Seguro que estoy haciendo algo mal. Así que necesito reorganizarme y cambiar algunas cosas", afirmó Swiatek luego de caer en tercera ronda en Roma ante Danielle Collins.

Una derrota prematura que puso fin a las esperanzas de Swiatek de revalidar su título en el Foro Itálico, pocos días después de su derrota por un doble 6-1 ante Coco Gauff en las semifinales de Madrid.

- Ninguna final -

Swiatek se ha metido como mínimo en cuartos de final en siete de los ocho torneos que ha disputado en lo que va de año, pero aún no ha disputado ninguna final esta temporada, desperdiciando incluso un punto de partido ante Madison Keys en semifinales del Abierto de Australia.

Sus dificultades se remontan al final de la temporada pasada, cuando se perdió la gira asiática alegando "asuntos personales".

Más adelante reveló que su ausencia se debió a una sanción de un mes por haber dado positivo en trimetazidina, un fármaco para el corazón.

Ella no ha cesado de negar que se hubiese dopado conscientemente, afirmando que se debió a medicamentos para dormir sin receta que estaban contaminados.

Las autoridades dieron por buena esa explicación y la jugadora regresó para las WTA Finals en Riad, pero esta temporada han aparecido otros problemas.

Swiatek fue objeto de críticas por golpear de forma poco amable una pelota hacia un recogepelotas en Indian Wells. Posteriormente tuvo que ver reforzada su seguridad tras ser acosada por un espectador durante un entrenamiento.

La joven tuvo que regresar a Polonia el mes pasado para el funeral de su abuelo antes del torneo de Madrid.

Durante la derrota ante Gauff se derrumbó en un descanso y lloró tapada por su toalla. También se mostró visiblemente molesta al comparecer ante la prensa luego de su eliminación en Roma. Cambio de entrenador Su colaboración con el entrenador Wim Fissette, varias veces ganador de Grand Slams, al que Swiatek contrató en octubre en sustitución de Tomasz Wiktorowski, aún no ha dado los frutos esperados. Fissette guió a Kim Clijsters, Angelique Kerber y Naomi Osaka a la conquista de 'Grandes', pero Swiatek descargó la responsabilidad del técnico en sus últimos decepcionantes resultados. También defendió el trabajo de su psicóloga deportiva Daria Abramowicz. Henin cree que la situación podría no mejorar para Swiatek en Roland Garros. "Ella está en un círculo vicioso. No sorprende verla en apuros", afirmó Henin la semana pasada. "Pero quizá es el momento de sacar fuera todo, de que ella analice y entienda lo que está pasando a una jugadora tan perfeccionista". Swiatek ha sido casi intocable en París, donde ha ganado sus últimos 21 partidos y donde presenta un balance de 35 victorias en 37 partidos. Gauff, derrotada por Swiatek en la final de 2022 y cuyos dos últimos Roland Garros también terminaron a manos de la polaca, advirtió de lo peligroso de subestimar a su rival. "Siempre pienso que si alguien gana un torneo tantas veces, independientemente de su forma física, definitivamente puede encontrar la manera de ganarlo de nuevo", avisó Gauff. mw/iga/pm