Reinaldo Rueda advierte que Honduras sufrirá para vencer a Haití

El entrenador de Honduras, el colombiano Reinaldo Rueda, afirmó este domingo que el duelo de la eliminatoria de la Concacaf contra Haití "será muy sufrido" debido a que está en juego una posición que da pase directo al Mundial de 2026.

Los dos equipos, que comandan el Grupo C con cinco puntos cada uno, medirán fuerzas el lunes en el estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa, la capital hondureña, en la cuarta de seis fechas de la ronda final del clasificatorio.

"Preparémonos porque va a ser un partido sufrido. Vamos a tener un rival muy, pero muy bueno", afirmó el estratega de 68 años en la conferencia de prensa previo al encuentro.

Rueda consideró que los haitianos "son importantes con el balón en los pies, tanto en la individual como en la colectividad", pues muchos de sus jugadores juegan en equipos europeos, un rodaje del que carece su selección.

Para frenar esa ventaja, tendrán que tener "un equipo superconcentrado, con una gran dosis de alta intensidad, en querer tener el balón, porque ahí va a pasar todo, en nosotros tener el balón", consideró.

En tanto, Costa Rica recibirá el lunes a Nicaragua en el estadio Nacional de San José, un partido que buscarán vencer desde el principio para recuperar terreno en el Grupo C.

"Tenemos obligaciones y vamos a salir con eso, con la obligación de ganar", afirmó el técnico de los ticos, el mexicano Miguel "Piojo" Herrera, en rueda de prensa.

"Vamos a salir a buscar el resultado desde el principio" y tratar de meter la mayor cantidad de goles porque un mejor goleo puede dar la clasificación, agregó.

Después de tres fechas, Haití lidera la llave con 5 puntos, los mismos que Honduras, pero los caribeños son primeros por un gol de diferencia. Les siguen Costa Rica con tres unidades y Nicaragua con una.

El clasificatorio de la Concacaf da tres boletos mundialistas a los primeros de cada grupo y dos repescas a los dos mejores segundos.

Estados Unidos, Canadá y México no participaron en la eliminatoria al tener su presencia asegurada como anfitriones de la Copa del Mundo, lo que abrió la puerta al Mundial a combinados que solían tener escasas chances de clasificación.

ec/raa/