Reinas, Renato Guttuso y Fausto Pirandello, muestras de la semana

La exposición "Reinas. Tramas de cultura y diplomacia entre Nápoles y Europa", curada por Tiziana Maffei y Valeria Di Fratta, se exhibirá en el Palacio Real de Caserta del 20 de diciembre al 20 de abril.

La Gran Galería del Palacio Real exhibirá más de doscientas obras que ilustran la vida de las soberanas (desde Isabel Farnesio hasta María Carolina de Habsburgo-Lorena y Carolina Murat) que, entre el siglo XVIII y la primera mitad del siglo XX, contribuyeron decisivamente a la construcción, afirmación y difusión de una cultura europea común.

En Roma, la Accademia di San Luca acoge la exposición "Fausto Pirandello. La Magia de la Vida Cotidiana", del 19 de diciembre al 28 de febrero, curada por Fabio Benzi y Flavia Matitti.

Organizada en colaboración con la Asociación Fausto Pirandello con motivo del quincuagésimo aniversario de la muerte del artista, la exposición reúne una treintena de pinturas, seleccionadas entre las principales obras maestras del artista, y una selección de obras sobre papel, con especial atención al pastel, la técnica predilecta de Pirandello tras la Segunda Guerra Mundial. Del 20 de marzo al 2 de junio, la exposición se presentará en una segunda sede, Villa Aurea, el Parque Arqueológico y Paisajístico del Valle de los Templos en Agrigento.

En Sarzana, la exposición "Renato Guttuso - El Color de la Realidad", curada por Lorenzo Canova, se inaugura en la Fortezza Firmafede del 19 de diciembre al 2 de junio. La muestra explora la evolución del lenguaje artístico del pintor siciliano, indagando en temas clave como el compromiso cívico, el trabajo, el paisaje, el erotismo, la naturaleza muerta y el retrato, y documentando la influencia de artistas como Picasso y de Chirico en su obra.

"Riccardo Licata, Gino Morandis y Tancredi Parmeggiani.

Historias de arte y amistad" es el título de la exposición que se exhibe del 19 de diciembre al 1 de febrero en el Museo Arqueológico Nacional Mann de Nápoles, curada por Giovanni Granzotto, con la colaboración de Giordano Bruno Guerri.

Con más de setenta obras, aproximadamente veinticinco de cada artista, la exposición recorre su trayectoria creativa desde la posguerra hasta mediados de la década de 1960, el período en el que sus investigaciones artísticas estuvieron más entrelazadas y que culminó trágicamente con la muerte de Tancredi.

En Treviso, Casa Robegan presenta "Micro Macro. El Mosaico Contemporáneo de Emanuele Sari", curada por Sandra Sanson y Pasquale Lettieri, hasta el 25 de enero. A través del diálogo entre el detalle y la visión global, el artista veneciano construye un recorrido que entrelaza la tradición del mosaico con la imaginería pop, incluyendo caricaturas, fotografía e íconos de la cultura contemporánea.

Por último, en Urbino, en la Galería Albani de los Museos Cívicos de Urbino, del 20 de diciembre al 25 de enero, la exposición "La luz emerge. Riccardo Guarneri en diálogo con Rembrandt", curada por Riccardo Freddo y Luca Baroni, presenta por primera vez un diálogo entre una selección de veinte grabados originales de Rembrandt van Rijn, el indiscutible maestro de la luz y el claroscuro, y un importante conjunto de obras de Riccardo Guarneri, considerado el maestro de la pintura analítica italiana. (ANSA).