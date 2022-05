Reinildo: "Nos quedan cuatro finales y tenemos que ganarlas"

El jugador del Atl√©tico de Madrid Reinildo Mandava afirm√≥ que deben "ganar" las "cuatro finales" que les restan por jugar esta temporada en relaci√≥n a las cuatro √ļltimas jornadas de Liga, empezando por el derbi de este domingo ante el Real Madrid, un partido "siempre dif√≠cil y aguerrido".

"Los derbis son siempre dif√≠cil y muy aguerridos, as√≠ ser√° mi primer derbi, pero voy a dar todo -si juego- para ayudar a los compa√Īeros y al equipo con el objetivo de ganar el partido", manifest√≥ Reinildo tras recoger el premio que le acredita como mejor jugador rojiblanco del pasado mes de abril.

"Nos quedan cuatro finales y tenemos que ganarlas. Vamos a luchar todos los partidos para ganar y siempre ser√° as√≠", a√Īadi√≥ el defensa mozambique√Īo de 28 a√Īos, que se mostr√≥ "muy agradecido" a los seguidores por haberle votado en este premio mensual.

"En primer lugar tengo que agradecer a los aficionados por este premio y a todos los aficionados de Mozambique, tambi√©n me han votado, estoy muy feliz. Ha sido muy buena mi llegada, los compa√Īeros, el entrenador, el club, los aficionados me han hecho sentirme muy bien, me recibieron bien y estaba muy tranquilo porque sab√≠a que toda la gente estaba conmigo", desvel√≥.

"Y estaban apoyándome para que viniese a este club. Quería venir para ser uno más y ayudar al equipo. Me siento muy bien aquí", comentó Reinildo, que destacó a Lodi, Joao Félix, Felipe y Lemar como sus principales ayudantes, sobre todo uno. "Lodi me ayuda siempre y me dice las cosas", agregó.

Por √ļltimo, el jugador del Atl√©tico de Madrid mostr√≥ su admiraci√≥n por la afici√≥n del club despu√©s de sus primeros meses en la capital de Espa√Īa. "La afici√≥n del Atl√©tico es una cosa incre√≠ble, ya he vivido partidos aqu√≠ y son ambientes extraordinarios", finaliz√≥.