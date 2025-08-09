Reino Unido acogerá este sábado una reunión de responsables occidentales de seguridad sobre Ucrania

El ministro británico de Relaciones Exteriores, David Lammy, y el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, acogerán este sábado una reunión de consejeros de seguridad europeos y estadounidenses, informó Reino Unido.

La reunión será "un foro crucial para debatir los avances necesarios para lograr una paz justa y duradera" en Ucrania, señaló la oficina del primer ministro británico, Keir Starmer, en un comunicado.

El mandatario conversó antes por teléfono con el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski.

"Ambos dirigentes destacaron la voluntad del presidente Trump para poner fin a esta guerra bárbara y coincidieron en que debemos mantener la presión sobre Putin para que ponga fin a su guerra ilegal", indicó el comunicado.

El líder laborista "reiteró su apoyo inquebrantable a Ucrania y a su pueblo", agregó.

Esta reunión se celebra después del anuncio de la cumbre entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y el presidente ruso, Vladimir Putin, el 15 de agosto en Alaska. Zelenski, que sigue exigiendo tener voz y voto, no participará en el encuentro.

La reunión de consejeros de seguridad está organizada por Lammy en su residencia oficial de Chevening, en Kent, donde el vicepresidente estadounidense JD Vance comenzó el viernes sus vacaciones en Reino Unido.

Según fuentes cercanas al gobierno británico, las conversaciones durarán todo el sábado.