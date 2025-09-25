Reino Unido acusa a Rusia de "una campaña de interferencia extensa" contra las parlamentarias en Moldavia

MADRID, 25 Sep. 2025 (Europa Press) -

Los servicios de Inteligencia de Reino Unido han acusado este jueves a Rusia de "una campaña de interferencia extensa" contra las elecciones parlamentarias que tendrán lugar este fin de semana en Moldavia con el objetivo de "incrementar la influencia rusa" en el país europeo.

"Se está difundiendo ampliamente desinformación en múltiples medios y plataformas, incluidos BlueSky, Facebook, TikTok, Telegram y X. Este esfuerzo está dirigido con casi total certeza por el Estado ruso", han manifestado, según un comunicado publicado por el Ministerio de Defensa británico en su cuenta en la red social X.

Así, han sostenido que las "narrativas" incluyen "acusaciones falsas de corrupción y abuso de poder por parte del actual Gobierno moldavo" y "afirmaciones falsas" sobre que el Gobierno moldavo "ha puesto en peligro la integridad de las elecciones" y "sobre que los socios europeos de Moldavia socavan su seguridad".

"En caso de que el partido gubernamental gane una mayoría de escaños en las elecciones, los actores de información respaldados por Rusia promoverán con casi total certeza narrativas para socavar la integridad de las elecciones", han zanjado los servicios de Inteligencia de Reino Unido.

El comunicado ha sido publicado después de que el primer ministro de Moldavia, Dorin Recean, denunciara el miércoles que Rusia tiene el objetivo de "tomar el poder en Chisináu" en las elecciones, marcadas por las denuncias de las fuerzas proeuropeas sobre una intensa injerencia desde Moscú.

Moldavia celebrará parlamentarias el 28 de septiembre, unas elecciones marcadas por la dicotomía que representan las fuerzas afines a Moscú y aquellas que desean su incorporación a la Unión Europea (UE), como el Partido de Acción y Solidaridad (PAS) de la primera ministra moldava, Maia Sandu.