Reino Unido adjudica a Leonardo un contrato de helicópteros militares por 1.000 millones de libras

LONDRES, 2 mar (Reuters) - Reino Unido adjudicó el ‌lunes un contrato ‌de ⁠1.000 millones de libras (1.350 millones de dólares) al contratista de ​defensa ⁠italiano Leonardo ⁠para construir una nueva flota de ​helicópteros militares, asegurando 3.300 puestos de ‌trabajo en el centro ​de fabricación de ​la empresa en Yeovil, al suroeste de Inglaterra.

Leonardo proporcionará a las fuerzas armadas británicas 23 nuevos helicópteros de carga media ​que trabajarán junto con aviones no tripulados, según ⁠el Gobierno.

También allanó el camino para que ‌futuros pedidos internacionales se fabriquen en Reino Unido, ya que más del 40% del trabajo se llevará a cabo en Yeovil, según se informó.

Leonardo había ‌advertido de que podría perder la última planta ⁠de fabricación de helicópteros militares ‌de Reino Unido si no ⁠conseguía el pedido.

El ⁠secretario de Defensa, John Healey, dijo que el contrato reforzaba las fuerzas armadas británicas, garantizaba miles de puestos de trabajo ‌y abría ​grandes oportunidades para las exportaciones.

