Reino Unido adjudica a Leonardo un contrato de helicópteros militares por 1.000 millones de libras
LONDRES, 2 mar (Reuters) - Reino Unido adjudicó el lunes un contrato de 1.000 millones de libras (1.350 millones de dólares) al contratista de defensa italiano Leonardo para construir una nueva flota de helicópteros militares, asegurando 3.300 puestos de trabajo en el centro de fabricación de la empresa en Yeovil, al suroeste de Inglaterra.
Leonardo proporcionará a las fuerzas armadas británicas 23 nuevos helicópteros de carga media que trabajarán junto con aviones no tripulados, según el Gobierno.
También allanó el camino para que futuros pedidos internacionales se fabriquen en Reino Unido, ya que más del 40% del trabajo se llevará a cabo en Yeovil, según se informó.
Leonardo había advertido de que podría perder la última planta de fabricación de helicópteros militares de Reino Unido si no conseguía el pedido.
El secretario de Defensa, John Healey, dijo que el contrato reforzaba las fuerzas armadas británicas, garantizaba miles de puestos de trabajo y abría grandes oportunidades para las exportaciones.
(1 dólar = 0,7416 libras) (Información de Paul Sandle; edición de Hugh Lawson; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)