Reino Unido amenaza con restricciones de visado a tres países africanos

Reino Unido anunció el lunes que podría restringir la concesión de visados a tres países africanos, a los que acusa de no colaborar en la repatriación de sus ciudadanos en situación irregular, en el marco de la reforma migratoria del gobierno laborista.

El Ministerio del Interior señaló en un comunicado a Angola, Namibia y la República Democrática del Congo, indicando que considera "inaceptable" su escasa cooperación en materia de expulsiones.

Los tres países africanos "tienen un mes" para mejorar la situación, advirtió el lunes el secretario de Estado de Asilo y Seguridad Fronteriza, Alex Norris, en el canal Sky News.

La ministra del Interior, Shabana Mahmood, debe presentar este lunes al Parlamento una amplia reforma contra la inmigración irregular, en un contexto en el que los sondeos sitúan en cabeza al partido de extrema derecha Reform UK.

Para respaldar la posible medida contra estos países africanos, el Ministerio de Interior sostiene que "miles de migrantes en situación irregular originarios de estas tres naciones se encuentran actualmente en Reino Unido".

El gobierno dijo que considerará medidas similares contra otros países, en particular aquellos que presentan "tasas elevadas de solicitudes de asilo" de personas que han entrado irregularmente en Reino Unido.

Entre las medidas ya anunciadas de la reforma contra la inmigración irregular se incluyen la reducción de la protección a los refugiados, quienes serán "obligados a regresar a su país tan pronto como se considere seguro", y la supresión del acceso automático a las ayudas sociales para los solicitantes de asilo.

El gobierno también quiere acelerar las expulsiones mediante la aprobación de una ley que limitaría el recurso a la Convención Europea de Derechos Humanos.

