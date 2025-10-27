Reino Unido anuncia contrato de aviones de combate con Turquía por US$10.000 millones

El primer ministro británico, Keir Starmer, anunció el lunes un acuerdo con Turquía para la venta de 20 aviones de combate Eurofighters, que el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, calificó de "nuevo símbolo" de las relaciones estratégicas entre ambos países.

"Se trata de un pedido de 8000 millones de libras [unos US$10.600 millones], que supone puestos de trabajo en todo el país", se congratuló Starmer antes de reunirse con Erdogan en la capital turca, Ankara.

"Consideramos esto como un nuevo símbolo de las relaciones estratégicas entre nuestros dos estrechos aliados", declaró por su parte el dirigente turco tras la firma del acuerdo.

Según el Ministerio de Defensa británico, el pedido incluye 20 aviones Eurofighter, en lo que ha descrito como "el mayor contrato de aviones de combate en una generación".

El ministerio añadió que este acuerdo reforzaría la capacidad de combate de Turquía y "el poder de la OTAN en una región clave".

"Se trata del flanco sureste de la OTAN, y el hecho de que esta capacidad esté garantizada por Reino Unido también es muy importante para la OTAN", declaró Starmer.

Turquía pretende modernizar su ejército del aire y cerrar la compra de 40 aviones de combate de fabricación europea, producidos conjuntamente por Reino Unido, Alemania, Italia y España.

