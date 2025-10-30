Reino Unido anuncia un acuerdo con Vietnam para deportar a migrantes irregulares

MADRID, 29 Oct. 2025 (Europa Press) -

El Gobierno británico ha anunciado este miércoles que ha llegado a un acuerdo con Vietnam sobre migración irregular, que incluye agilizar el proceso de expulsión de los vietnamitas que llegan a Reino Unido, y que el número 10 de Downing Street ha descrito como el pacto "más sólido" que Hanoi ha firmado "jamás" con otros países.

"Acabo de lograr un acuerdo histórico con Vietnam para acelerar el proceso de retorno de migrantes ilegales. Lo digo en serio: si vienes aquí ilegalmente, serás devuelto rápidamente", ha anunciado el primer ministro británico, Keir Starmer, a través de su perfil en la red social X.

El jefe de Gobierno ha asegurado que el número de migrantes procedentes de Vietnam "ya se ha reducido a la mitad" pero ha asegurado que "todavía se puede hacer más".

"El acuerdo de hoy demuestra que, mediante la cooperación internacional, podemos lograr resultados para Reino Unido y los trabajadores", ha manifestado.

Minutos antes, su oficina había adelantado que el acuerdo "agiliza" el proceso de retorno con Vietnam y "fortalece significativamente" la capacidad de las autoridades británicas de expulsar a las personas migrantes irregulares "que no tienen derecho a estar" en su territorio.

Londres espera que este acuerdo "podría permitir que cuatro veces más ciudadanos vietnamitas regresen a su país de origen", reduciendo el tiempo de tramitación de los documentos de migrantes en un 75% para los casos con evidencias "justificativas" al "eliminar la burocracia, lo que hace que sea más rápido y fácil" el proceso.

"Esto ahorrará dinero a los contribuyentes y cumple la promesa del primer ministro de reducir la migración irregular y proteger nuestras fronteras", reza un comunicado en el que ha agregado que Starmer ha subrayado que esta migración "es un problema global que requiere cooperación internacional".