Reino Unido aplaude las "audaces medidas" de Armenia y Azerbaiyán a favor de la paz

El canciller británico, David Lammy, felicitó el sábado a Armenia y Azerbaiyán por las "audaces medidas" adoptadas en Washington, después de que ambos países sellaran un acuerdo de paz tras décadas de conflicto.

"Elogio el papel fundamental de @POTUS en la obtención de este avance", añadió Lammy, refiriéndose al papel del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la negociación del acuerdo.

Lammy añadió que "Reino Unido está dispuesto a apoyar la paz en el Cáucaso, siempre que ambas partes cumplan sus compromisos".

Las dos antiguas repúblicas soviéticas firmaron el viernes en la Casa Blanca un acuerdo de paz que puso fin a décadas de enfrentamientos.

Armenia y Azerbaiyán han librado varias guerras desde el desmembramiento de la Unión Soviética por el Karabaj, una región reconocida internacionalmente como azerbaiyana pero controlada durante décadas por separatistas armenios.

Azerbaiyán tomó pleno control de la zona en septiembre de 2023 después de una ofensiva relámpago contra los separatistas armenios del Karabaj, lo que provocó la huida de más de 100.000 armenios.