Reino Unido apoya a Dinamarca tras nuevas amenazas de Trump sobre Groenlandia

El primer ministro británico Keir Starmer apoyó el lunes a su homóloga danesa Mette Frederiksen tras las nuevas amenazas que hizo el presidente estadounidense Donald Trump sobre Groenlandia.

La primera ministra danesa exhortó el domingo a Estados Unidos a "cesar sus amenazas contra un aliado histórico" tras nuevas declaraciones de Trump afirmando que Estados Unidos "necesita" anexar a Groenlandia, un territorio autónomo danés.

"La apoyo, y tiene razón sobre el futuro de Groenlandia", declaró Starmer el lunes a periodistas.

"Groenlandia y el Reino de Dinamarca, y solo Groenlandia y el Reino de Dinamarca, deben decidir el futuro de Groenlandia", dijo el primer ministro británico.

La intervención militar estadounidense en Venezuela, que ha puesto de relieve el interés de Trump por las enormes reservas petrolíferas del país, ha reavivado los temores respecto a Groenlandia por su ubicación estratégica y por sus importantes recursos minerales sin explotar.

Trump insistió el domingo en la anexión de Groenlandia, pese a los llamados de las autoridades de la isla y de Dinamarca para que Washington respete su integridad territorial.

"Necesitamos a Groenlandia para garantizar la seguridad nacional y Dinamarca no está en capacidad de hacerlo", declaró Trump el domingo.

El primer ministro groenlandés Jens Frederik Nielssen contestó este lunes a las declaraciones de Trumpo con un categórico "¡Ya basta!".

"No más presión. No más insinuaciones. No más fantasías de anexión. Estamos abiertos al diálogo. Estamos abiertos a las discusiones. Pero esto debe hacerse por los canales adecuados y con respeto al derecho internacional", escribió Nielssen en Facebook.