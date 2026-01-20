Reino Unido aprueba proyecto chino de megaembajada en Londres pese a temores sobre espionaje

Por Andrew MacAskill y Michael Holden

LONDRES, 20 ene (Reuters) -

El Gobierno británico aprobó el martes que China construya en Londres su mayor embajada en Europa, con la esperanza de mejorar los lazos con Pekín a pesar de las advertencias de políticos británicos y estadounidenses de que podría utilizarse como base de espionaje. Los planes chinos de construir una nueva embajada en el emplazamiento de Royal Mint Court, cerca de la Torre de Londres, llevan tres años paralizados por la oposición de residentes locales, legisladores y activistas prodemocráticos de Hong Kong en Reino Unido.

La decisión se anunció antes de una esperada visita a China del primer ministro Keir Starmer este mes, la primera de un líder británico desde 2018. Algunos funcionarios británicos y chinos dijeron que el viaje dependía de la aprobación de la embajada.

Pese a las preocupaciones de seguridad, las agencias de inteligencia británicas, que participaron en el proceso de aprobación, dijeron que cualquier amenaza podría mitigarse.

"China ha planteado y seguirá planteando amenazas a nuestra seguridad nacional", declaró al Parlamento Dan Jarvis, ministro de Seguridad. No obstante, tras una evaluación detallada de los riesgos, se le aseguró "que la seguridad nacional del Reino Unido está protegida". Sin embargo, el proceso, que ha durado siete años, podría no haber llegado a su fin. Los residentes locales indicaron que presentarán un recurso alegando que la decisión sería ilegal si los funcionarios dieron en privado a Pekín garantías de que se aprobaría el proyecto antes de que hubiera concluido el proceso de planificación.

El gobierno chino compró Royal Mint Court en 2018, pero sus solicitudes de permiso de planificación para construir la embajada fueron rechazadas por el consejo local en 2022. El presidente chino, Xi Jinping, pidió a Starmer el año pasado que interviniera.

Algunos políticos de Reino Unido y Estados Unidos han afirmado que debería prohibirse a China construir en el lugar, cerca del histórico distrito financiero de Londres, porque podría permitir a Pekín espiar los cables de fibra óptica que utilizan las empresas financieras y que pasan por debajo de la zona.

(Reporte adicional de William James, Sam Tabahriti, Sarah Young y Muvija M; editado en español por Carlos Serrano)