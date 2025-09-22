Reino Unido apunta a la "militarización" de la Guardia Nacional rusa tras crear unidades de carros de combate

MADRID, 22 Sep. 2025 (Europa Press) -

Los servicios de Inteligencia de Reino Unido han afirmado este lunes que la decisión de la Guardia Nacional de Rusia de crear unidades de carros de combate supone una "marcada militarización" de este organismo, que depende directamente del presidente ruso, Vladimir Putin, sin estar integrado en el Ministerio de Defensa.

"La creación de unidades de carros de combate es una marcada militarización de la Rosgvardiya, mejorando sus capacidades para hacer frente a amenazas militares y paramilitares a la seguridad del régimen de Putin", han dicho, antes de subrayar que demuestra "la continuada confianza del Kremlin en su lealtad".

Así, ha recordado que la Guardia Nacional, que cuenta con unos 440.000 efectivos, "tiene como propósito principal dar seguridad a nivel nacional y garantizar la continuidad del régimen ruso", si bien ha resaltado que varias de sus unidades han sido desplegadas en Ucrania en el marco de la invasión, desatada en febrero de 2022, donde han jugado "un papel importante en operaciones de seguridad en la retaguardia".

"Algunas unidades también han participado en combates en la línea de frente, pese a no estar bien equipadas para combates intensos", han especificado, antes de indicar que la decisión de entregar armamento pesado a la Guardia Nacional, firmada por Putin en agosto de 2023, llegó tras el intento de levantamiento del paramilitar Grupo Wagner.

En este sentido, ha indicado que pese a que el jefe de la Guardia Nacional, Viktor Zolotov, afirmó que sus fuerzas actuaron de forma "excelente" durante el motín, "no hay pruebas de que la Rosgvardiya llevara a cabo acciones efectivas contra el Grupo Wagner, precisamente el tipo de amenaza interna que estaba diseñada para reprimir", según un comunicado publicado en la red social X por el Ministerio de Defensa británico.