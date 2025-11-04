Reino Unido apunta a un ligero aumento en octubre de las bajas diarias sufridas por Rusia en Ucrania

MADRID, 4 Nov. 2025 (Europa Press) - Los servicios de Inteligencia de Reino Unido han apuntado este martes a un ligero aumento de las bajas diarias sufridas por Rusia en Ucrania durante el mes de octubre, con lo que enlazan dos meses al alza, si bien las cifras siguen en mínimos desde abril de 2024, en el marco de la invasión desatada en febrero de 2022. "La media diaria de bajas rusas durante octubre de 2025 fue 1.008, según el Estado Mayor ucraniano, un aumento respecto a las 950 de septiembre de 2025 y el segundo mes consecutivo con aumentos", han dicho, antes de incidir en que entre agosto y octubre se registraron los tres meses con cifras más bajas desde abril de 2024. Asimismo, han subrayado que "Rusia ha sufrido probablemente unas 1.140.000 bajas, entre muertos y heridos, desde el lanzamiento de su invasión a gran escala de Ucrania en 2022, incluidas unas 353.000 bajas en conflicto en lo que va de 2025", según un comunicado publicado por el Ministerio de Defensa británico a través de su cuenta en la red social X. "Las fuerzas rusas continúan sus esfuerzos intensos para rodear Pokrovsk, nudo logístico clave de Ucrania que apoya las operaciones en el Donbás, sufriendo grandes bajas", han explicado, al tiempo que ha confirmado que las tropas rusas han logrado recientemente avances desde el sur hacia la zona centro de la ciudad. En esta línea, han destacado que las tropas rusas siguen "presionando" en Rodisnke, "una localidad que apoya la defensa de Pokrovsk y que está situada al norte, y Mirnogrado, al este". "Las fuerzas ucranianas han llevado a cabo recientemente contraataques limitados en los alrededores de Dobropilia, 25 kilómetros al norte de Pokrovsk", han apuntado. Por ello, los servicios de Inteligencia británicos han hecho hincapié en que Pokrovsk, en la provincia de Donetsk, "sigue siendo probablemente el eje prioritario para Rusia, con la ciudad soportando la mayor proporción de asaltos diarios por parte de las tropas rusas, respecto al resto de la línea de frente".