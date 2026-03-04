Reino Unido: arrestos por espionaje pro-China, otro golpe contra Starmer

(di Alessandro Carlini) (ANSA) - LONDRES, 04 MAR - El arresto de tres hombres sospechados de espionaje en favor de China, uno de los cuales es el marido de una diputada laborista, supone un nuevo golpe para el primer ministro británico, Keir Starmer, que ya lidiaba con el escándalo Mandelson-Epstein y las consiguientes renuncias de asesores clave, una drástica disminución del apoyo confirmada por la debacle electoral en las recientes elecciones parciales de Manchester y la ardua lucha para gestionar el conflicto de Medio Oriente en medio de tensas relaciones con Estados Unidos de Donald Trump

Para Sir Keir, partidario de un deshielo con Pekín, se sumó un caso vergonzoso que involucra a su propio partido. La diputada escocesa Joani Reid, elegida a la Cámara de los Comunes en 2024, se presentó y reveló la identidad de su esposo, David Taylor, de 39 años, quien fue arrestado junto con otros dos hombres, de 43 y 68 años, durante una operación llevada a cabo por la Unidad de Contrainteligencia de la policía londinense en la capital británica y Gales

En un comunicado, Reid afirmó que nunca había visto nada que indicara que su pareja fuera sospechoso, que nunca había estado en China y que no tenía vínculos con funcionarios ni empresas chinas. Se reveló que Taylor era director del grupo de expertos Asia House, que trabaja para desarrollar las relaciones entre Asia y Europa

Se trata de una organización frecuentada por figuras muy influyentes, empezando por la secretaria de Asuntos Exteriores, Yvette Cooper, quien intervino en un evento de un grupo de expertos el año pasado

Además, el esposo de la diputada trabajó anteriormente como lobista para empresas energéticas y fue consultor laborista, según The Guardian. El mismo periódico progresista reportó que entre los detenidos se encontraba la pareja de un exdiputado laborista

El gobierno confió la respuesta inicial al viceministro del Interior, Dan Jarvis, número dos del Ministerio del Interior y responsable de la seguridad: Jarvis declaró en la Cámara de los Comunes que los apresados se refieren a una presunta "injerencia extranjera en la democracia del Reino Unido". Posteriormente, enfatizó que Londres había presentado quejas formales ante funcionarios chinos, además de amenazar con "graves consecuencias" contra Pekín si surgían pruebas de una implicación directa

Empero, el sublíder de la oposición conservadora (Tory), Alex Burghart, pasó a la ofensiva, acusando al gobierno de seguir una "política fallida de apaciguamiento" con China, a pesar del presunto espionaje de Pekín. Inclusive criticó la reciente aprobación por parte del gobierno del controvertido plan para la nueva mega embajada china en el corazón de Londres, lo que reavivó las preocupaciones sobre la seguridad nacional

Más allá del enfrentamiento político, las tres detenciones podrían tener consecuencias para el proceso de deshielo iniciado por Starmer y sellado el pasado enero con su visita a Pekín y Shanghai, donde el primer ministro buscó reavivar el diálogo entre el Reino Unido y China: un objetivo compartido con otros aliados occidentales, desde la UE hasta Canadá, obligados a reorientar su atención hacia Asia en un momento de crisis con su principal aliado estadounidense debido a la postura del presidente Donald Trump. (ANSA)