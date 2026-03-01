Reino Unido asegura que misiles fueron lanzados en "dirección a Chipre"

El ministro de Defensa británico aseguró este domingo que, entre los "ataques indiscriminados de represalia iraníes" lanzados tras los bombardeos estadounidenses e israelíes, "dos misiles balísticos fueron disparados en dirección a Chipre", aunque no cree que el objetivo fuera la isla mediterránea.

"Hubo dos misiles balísticos lanzados en dirección a Chipre", declaró John Healey a la BBC, quien precisó que aviones de combate británicos participaron en acciones "defensivas" en la región, operando desde la base aérea del Reino Unido en la isla y desde una base en Catar.

"Ahora estamos bastante seguros de que no tenían a Chipre como objetivo, pero, aún así, demuestra que nuestras bases, nuestro personal, tanto militar como civil, están actualmente en riesgo", añadió sin dar más detalles sobre los misiles ni sobre una eventual interceptación de los mismos.

Healey acusó a Teherán de llevar a cabo ataques "cada vez más indiscriminados, extendidos y fuera de control" y puso como ejemplo el incidente con estos misiles de la "situación realmente grave y de deterioro" en Oriente Medio y de los "crecientes riesgos de un aumento de los ataques indiscriminados de represalia iraníes", considerándolos "una amenaza muy real".

"Junto con los estadounidenses, hemos reforzado nuestras fuerzas defensivas en Oriente Medio. Estamos realizando esas misiones. Estamos derribando los drones que amenazan nuestras bases, a nuestra gente o a nuestros aliados", añadió Healey en otra entrevista a Sky News.