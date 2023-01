Reino unido aún no ha tomado una decisión definitiva sobre el envío de tanques a ucrania: downing street

LONDRES, 10 ene (Reuters) - El Gobierno británico aún no ha tomado una decisión definitiva sobre si enviará tanques a Ucrania para ayudar al país a luchar contra las fuerzas rusas, declaró el martes el portavoz del primer ministro Rishi Sunak.

El portavoz dijo que Reino Unido seguiría coordinando su apoyo con los aliados después de que Alemania, Francia y Estados Unidos indicaron la semana pasada que proporcionarían vehículos blindados a Ucrania.

"No hemos tomado ninguna decisión final sobre el suministro de tanques en este momento (...) Hasta que no se tomen decisiones sobre este tipo de cosas, no hacemos comentarios sobre especulaciones en torno a qué equipamiento adicional puede o no enviarse", dijo el portavoz a los periodistas.

"Seguiremos discutiendo con nuestros homólogos ucranianos sobre cuál es la mejor forma que podemos proporcionar. Y eso se hace conjuntamente con nuestros aliados". (Reporte de Andrew MacAskill, Escrito por Alistair Smout, Editado en Español por Ricardo Figueroa)

Reuters