Reino Unido condena la "brutal represión" en Irán a la que califica como horrorosa

La ministra de Asuntos Exteriores británica, Yvette Cooper, condenó el lunes la "brutal represión" contra los manifestantes en Irán y pidió a las autoridades de Teherán que "cesen la violencia de inmediato."

"Los asesinatos y la brutal represión contra manifestantes pacíficos en Irán son horrorosos", escribió la ministra en un mensaje publicado en X.

Añadió que había hablado con su homólogo iraní, Abbas Araghchi, instándolo a "cesar la violencia de inmediato, respetar los derechos y libertades fundamentales y garantizar la seguridad de los ciudadanos británicos".

Al menos 648 manifestantes murieron en Irán desde el 28 de diciembre, inicio del movimiento de protesta contra el gobierno, indicó la oenegé Iran Human Rights, con sede en Noruega, pero advirtió que el balance real podría ser mayor.

Las manifestaciones comenzaron como una protesta contra el costo de la vida, pero con el paso de los días se convirtió en un movimiento contra el régimen teocrático que gobierna Irán desde la revolución islámica de 1979.