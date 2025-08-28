Reino Unido convoca al embajador ruso en represalia por la última oleada de ataques sobre Kiev

LA NACION

MADRID, 28 Ago. 2025 (Europa Press) -

Reino Unido ha convocado este jueves al embajador de Rusia en Londres, Andrei Kelin, en represalia por la última oleada de ataques llevados a cabo por las tropas rusas sobre la capital de Ucrania, Kiev, que se han saldado con al menos 14 muertos y daños en distintos edificios, entre ellos el del British Council.

"Los ataques del (presidente ruso, Vladimir) Putin de anoche han matado civiles, han destruido casas y han dañado edificios, incluyendo el British Council y la (oficina de la) delegación de la UE en Kiev", ha subrayado el ministro de Exteriores británico, David Lammy, en un mensaje publicado en redes sociales.

El British Council, que trabaja para promover las relaciones culturales entre Reino Unido y otros países, ha informado de que un guardia de seguridad que trabajaba en su oficina ha resultado herido por los ataques y ha sido trasladado al hospital.

La Alta Representante de la UE para Política Exterior, Kaja Kallas, también ha convocado al enviado ruso en Bruselas por el ataque y ha confirmado que ha podido comunicarse por videollamada con el personal de la delegación tras el ataque ruso.

