Reino Unido convoca al embajador ruso por la violación "sin precedentes" del espacio aéreo de la OTAN

MADRID, 15 Sep. 2025 (Europa Press) - El Ministerio de Exteriores de Reino Unido ha convocado este lunes al embajador ruso en Londres, Andrey Kelin, ante la violación "sin precedentes" del espacio aéreo de la OTAN tras la incursión de aparatos no tripulados rusos tanto en Polonia como en Rumanía. "Reino Unido se une a Polonia, Rumanía, Ucrania y nuestros aliados de la OTAN para condenar sin paliativos estas acciones imprudentes", ha indicado en un comunicado el Ministerio de Exteriores, que ha denunciado que el continente europeo se enfrenta "una vez más" al "flagrante" aumento de los comportamientos "imprudentes" de Moscú. En este sentido, ha indicado que la respuesta de la Alianza a los incidentes "demuestra la seriedad" con la que se está abordando la situación. "Rusia debe comprender que su continua agresión solo refuerza la unidad entre los aliados de la OTAN y nuestra determinación de apoyar a Ucrania, y que cualquier nueva incursión será respondida con fuerza", ha agregado. El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, anunció el viernes que reforzarán las medidas de vigilancia y los sistemas de defensa en el flanco oriental tras la incursión el pasado miércoles de una veintena de drones rusos en el espacio aéreo de Polonia. Las autoridades polacas informaron de que el derribo de los aparatos se produjo con apoyo de aviones de otros aliados de la OTAN, en el primer incidente de este tipo desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania, desatada en febrero de 2022 por orden del presidente de Rusia, Vladimir Putin. Las autoridades rumanas también aseguraron el sábado que su espacio aéreo había sido violado por un dron ruso, tras lo que envió a la zona dos F-16 para seguir su ruta. El aparato no sobrevoló zonas pobladas y no supuso una amenaza para la población, según indicaron.

