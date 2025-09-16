Reino Unido convoca al embajador ruso por las violaciones del espacio aéreo de la OTAN

LONDRES, 16 sep (Reuters) -

Reino Unido ha convocado al embajador ruso tras la violación del espacio aéreo de la OTAN por parte de Rusia la semana pasada, según informó el lunes el Ministerio de Asuntos Exteriores británico.

Derribó drones rusos el pasado miércoles en la primera acción conocida de este tipo por parte de un miembro de la alianza militar occidental durante la guerra de Rusia en Ucrania. Días después, Rumanía lanzó aviones cuando un dron ruso invadió su espacio aéreo.

Las incursiones en el espacio aéreo de la OTAN fueron "totalmente inaceptables", dijo un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores en un comunicado, añadiendo que Reino Unido se mantiene unido a sus aliados de la OTAN en la condena de las "acciones imprudentes". "Rusia debe entender que su continua agresión solo refuerza la unidad entre los aliados de la OTAN y nuestra determinación de permanecer junto a Ucrania, y cualquier nueva incursión será de nuevo respondida con la fuerza", añadió el portavoz.

La embajada de Rusia en Londres dijo el martes que el embajador Andrei Kelin había recibido una "protesta formal".

"Se recordó a la parte británica que no había habido planes de apuntar a ninguna instalación en territorio polaco durante los recientes ataques aéreos contra las instalaciones del complejo militar-industrial de Ucrania", dijo la embajada en un comunicado en su canal de Telegram.

"Reiteramos que Rusia no tiene ningún interés en aumentar las tensiones con Polonia o la OTAN". (Información de Sam Tabahriti; redacción de Sarah Young; edición de William James y Kevin Liffey; edición en español de Paula Villalba)