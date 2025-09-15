Reino Unido convoca al embajador ruso por violación del espacio aéreo de la OTAN

LONDRES (AP) — El gobierno británico dijo el lunes que ha convocado al embajador ruso en Londres tras la “violación sin precedentes” del espacio aéreo de la OTAN por parte de Moscú.

El Ministerio de Asuntos Exteriores calificó las incursiones en el espacio aéreo polaco y rumano en los últimos días como “inaceptables” y convocó a Andrei Kelin, el embajador ruso.

“Una violación significativa y sin precedentes del espacio aéreo polaco y de la OTAN por parte de drones rusos la semana pasada, seguida de una nueva incursión en el espacio aéreo rumano el sábado, fue completamente inaceptable”, dijo el ministerio en un comunicado.

“Rusia debe entender que su continua agresión solo fortalece la unidad entre los aliados de la OTAN y nuestra determinación de apoyar a Ucrania, y cualquier incursión adicional será nuevamente enfrentada con fuerza”, agregó el ministerio. “Rusia debe poner fin a su guerra ilegal contra Ucrania”.

“El Reino Unido se mantiene unido con Polonia, Rumania, Ucrania y nuestros aliados de la OTAN en condenar sin reservas estas acciones imprudentes”, añadió la oficina.

Varios drones rusos cruzaron a Polonia el miércoles en lo que los funcionarios europeos describieron como una provocación deliberada, lo que llevó a la OTAN a enviar aviones de combate para derribarlos. El incidente subrayó las preocupaciones de larga data sobre la expansión de la guerra de Rusia en Ucrania.

El espacio aéreo polaco ha sido violado varias veces desde la invasión rusa a Ucrania en 2022, pero nada de la magnitud de las violaciones del miércoles en Polonia o en cualquier otro país de la OTAN.

Rumania dijo el sábado que desplegó dos aviones F-16 para interceptar un dron que entró brevemente en su espacio aéreo. El Ministerio de Defensa del país dijo que el dron no sobrevoló áreas habitadas y no representó un peligro inminente para el público.

____

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.