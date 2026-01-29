Reino Unido: Cumbre Xi-Starmer, China reduce a la mitad los aranceles al whisky

Lo anunció hoy Downing Street, detallando uno de los acuerdos ya discutidos en Pekín en el marco de la visita del primer ministro Keir Starmer a la República Popular China, que culminó hoy con una cumbre con el presidente Xi Jinping.

El anuncio recibió una gran atención de los medios británicos, en el contexto de la reciente pulseada sobre los aranceles impuestos por Estados Unidos bajo la presidencia de Donald Trump a numerosos países, incluidos aliados occidentales.

Estos aranceles se redujeron posteriormente en los últimos meses a un 10% general contra el Reino Unido, gracias a un acuerdo bilateral entre Trump y Starmer, más favorable para Londres que el "otorgado" por el líder de la Casa Blanca a la UE durante el mismo período.

Starmer es el primer residente de Downing Street que visita China desde 2018, con el objetivo de reavivar las relaciones entre Londres y Pekín tras años de tensiones.

Esta tarde, Starmer se reunirá con su homólogo Li Qiang.

Starmer está acompañado por alrededor de 60 jefes de empresas y organizaciones culturales del Reino Unido, incluidos los gigantes HSBC, Aberdeen Group, Airbus, British Airways, AstraZeneca y GSK, en un esfuerzo por fortalecer los lazos económicos y comerciales después de años de desconfianza bilateral y con la esperanza de Gran Bretaña de revivir el crecimiento interno en medio de la agitación con el gobierno de Donald Trump (ANSA).