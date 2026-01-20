Reino Unido defiende restitución de Chagos a Mauricio tras arremetida de Trump

Reino Unido defendió este martes su decisión de restituir el archipiélago de Chagos a la República de Mauricio, después de que Donald Trump calificara el pacto de "gran estupidez".

Tras años de negociaciones, Londres aceptó devolver Chagos a Mauricio, antigua colonia británica al que pertenecía este archipiélago del océano Índico, con la condición de mantener allí una base militar británico-estadounidense.

Tras haber respaldado inicialmente el acuerdo firmado en mayo de 2025, Trump dio un giro el martes al calificar la decisión de Londres de "gran estupidez".

"Que Reino Unido entregue tierras de enorme importancia es un acto de GRAN ESTUPIDEZ, y es otro más de una larguísima lista de motivos de seguridad nacional por los que Groenlandia tiene que ser adquirida", afirmó en su red Truth Social.

Un portavoz del primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, salió al paso y defendió el acuerdo afirmando que "garantiza las operaciones de la base conjunta estadounidense-británica en (la isla) Diego García durante generaciones".

Hace unos días Trump ya amenazó con imponer aranceles a Reino Unido y otros países europeos por resistirse a sus planes de tomar Groenlandia, una isla autónoma danesa rica en recursos naturales, alegando motivos de seguridad nacional.

El pacto "fue acogido públicamente con satisfacción por Estados Unidos, Australia y los demás aliados de Five Eyes (Cinco ojos) -una alianza de inteligencia entre cinco países anglosajones-, así como por socios clave, como India, Japón y Corea del Sur", añadió el portavoz del gobierno británico.

Reino Unido se quedó con Chagos después de que Mauricio obtuvo su independencia en 1968.

En 2019, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) recomendó que Reino Unido entregara el archipiélago a Mauricio tras décadas de batallas legales.

La oposición británica ha sido crítica con el acuerdo, que prevé que Reino Unido pague a Mauricio 101 millones de libras (US$ 136 millones) anuales durante 99 años para arrendar Diego García.