Reino Unido descarta contactos con Grecia para devolver los mármoles del Partenón

La ministra de Cultura británica, Michelle Donelan, ha afirmado este miércoles que los mármoles expoliados del Partenón pertenecen a Reino Unido, por lo que no deberían devolverse a Grecia, y ha descartado los supuestos contactos con las autoridades griegas para un intercambio cultural.

"Abriría la puerta a cuestionar todo el contenido de nuestros museos", ha sentenciado Donelan en una entrevista con la radio 4 de la cadena británica BBC, agregando que este sería un "camino peligroso" y sería como destapar la caja de Pandora.

Las especulaciones sobre un posible acuerdo inminente sobre los Mármoles de Elgin se han sucedido en los últimos días después de que un periódico griego informara de conversaciones entre George Osborne, presidente del British Museum, y las autoridades griegas.

El British Museum, que alberga una de las colecciones de patrimonio histórico más importantes del mundo, estaría así dispuesto a hacer un intercambio por el que Atenas recuperaría los mármoles a cambio de un préstamo a Londres de otras piezas.

"(Osborne) no está dispuesto a devolverlos, básicamente. Esa no es su intención. No tiene ningún deseo de hacer eso. También se ha discutido el concepto de un préstamo de 100 años, que tampoco es lo que está planeando", ha aclarado este miércoles Donelan.

De esta forma, ha afirmado que Osborne está de acuerdo en que no se deberían devolver, ya que "pertenecen" a Reino Unido, donde se han cuidado "durante mucho tiempo". "Donde hemos permitido el acceso a estas piezas", ha señalado.

El Gobierno de Grecia siempre ha defendido que quiere la devolución permanente del patrimonio en poder del British Museum, mientras que el museo se inclina por algún tipo de acuerdo intermedio. De hecho, el Ejecutivo de Reino Unido también subrayó en diciembre que no prevé reformar la ley que limita a casos muy excepcionales la restitución perpetua de obras de arte.

Los Mármoles de Elgin son uno de los principales atractivos del British Museum, que muestra también otras piezas de la antigua Grecia y de otras culturas históricas como la egipcia.

