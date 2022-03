Reino Unido descarta una zona de exclusión aérea y alerta de que "llevaría a una guerra por toda Europa"

El ministro de Defensa británico, Ben Wallace, ha descartado este miércoles la opción de aplicar una zona de exclusión aérea en Ucrania por considerar que sería "contraproducente" dado que "llevaría a una guerra contra Rusia por toda Europa".

Si bien ha alertado del riesgo que suponen las decisiones tomadas por el presidente ruso, Vladimir Putin, al que acusa de tener como objetivo "bombardear sin piedad" las ciudades ucranianas desde el aire, ha vuelto a rechazar la petición del Gobierno ucraniano.

Tal y como ha señalado, esta zona de exclusión impediría, además, a los pilotos ucranianos atacar desde el aire objetivos rusos, lo que podría dar ventaja a Moscú, que posee más tropas y tanques sobre el terreno.

"Si tienes una zona de exclusión aérea sobre Ucrania, el Ejército ruso será capaz de moverse con total impunidad, cosa que ahora no puede hacer", ha dicho en declaraciones a la cadena de televisión Sky News.

Sin embargo, ha lamentado que el "vacilante avance" de las tropas podría conducir a más bombardeos aéreos desde Rusia, por lo que existe el peligro de que la "brutalidad de Putin aumente" a medida que los esfuerzos se estancan.

"Los rusos van considerablemente atrasados en sus planes ya no por horas sino por días, y eso genera estrés en sus cadenas logísticas de suministro", ha afirmado Wallace, que ha indicado que "por eso hay columnas que se detienen".

Además, ha destacado que las grandes ciudades aún no han caído, por lo que "la moral de las fuerzas rusas está descendiendo y hay muchos que se están rindiendo". "Pero eso no quita el hecho de que tienes unas fuerzas armadas rusas muy despiadadas y un presidente que parece no tener límites en cuanto a la violencia que usarán para lograr sus objetivos", ha alertado.