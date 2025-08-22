Reino Unido destaca una disminución de la "dependencia" rusa de Irán para obtener drones

MADRID, 22 Ago. 2025 (Europa Press) -

Los servicios de Inteligencia de Reino Unido han informado este viernes que se ha producido una disminución de la "dependencia" rusa de Irán para la obtención de drones a lo largo de este año y a medida que el país incrementa su propia producción de vehículos aéreos no tripulados a nivel interno. Así, ha señalado que Irán ha estado suministrando munición de artillería, misiles balísticos y drones a Rusia, a quien también ha ofrecido apoyo para "producir a nivel nacional estos drones de ataques unidireccionales", según ha indicado el Ministerio de Defensa en un comunicado.

La competitividad a nivel interno para producir este tipo de aparatos ha aumentado a medida que las fuerzas ucranianas refuerzan sus ataques, "cada vez mejores", contra el territorio ruso y las instalaciones militares e industriales "que se encuentran dentro del alcance de drones ucranianos".

El Ejército de Ucrania atacó la semana pasada el barco 'Port Olia-4', un carguero con bandera rusa que transportaba material y munición para drones desde Irán cuando este se encontraba en el puerto de Olia, en el sur de Rusia. Aunque el buque quedó parcialmente sumergido, Moscú hizo todo lo posible por rescatar el cargamento restante, según el documento.