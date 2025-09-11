Reino Unido destituye a Mandelson como embajador en Estados Unidos por sus vínculos con Epstein

LONDRES, 11 sep (Reuters) -

Reino Unido ha destituido a Peter Mandelson como embajador en Estados Unidos por su relación con el fallecido delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein, según informó el jueves el Ministerio de Asuntos Exteriores.

Mandelson, un veterano político laborista que fue clave para el éxito del partido bajo el mandato de Tony Blair, se vio sometido a un fuerte escrutinio por su relación con Epstein después de que saliera a la luz un libro de cumpleaños que incluía una carta supuestamente de Mandelson en la que describía a Epstein como "mi mejor amigo".

"A la luz de la información adicional contenida en los correos electrónicos escritos por Peter Mandelson, el primer ministro ha pedido al ministro de Asuntos Exteriores que lo retire como embajador", el Ministerio Británico de Asuntos Exteriores.

"Los correos electrónicos muestran que la profundidad y el alcance de la relación de Peter Mandelson con Jeffrey Epstein es materialmente diferente de la que se conocía en el momento de su nombramiento".

El Ministerio dijo que la revelación de la sugerencia de Mandelson de que la primera condena de Epstein era errónea y debía ser impugnada era "nueva información". (Información de Muvija M; redacción de Sachin Ravikumar; edición de Kate Holton; editado en español por Irene Martínez)