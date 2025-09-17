Reino Unido: Detenidas cuatro personas tras la proyección en el castillo de Windsor de fotografías de Trump y Epstein

MADRID, 17 Sep. 2025 (Europa Press) -

Las fuerzas de seguridad de Reino Unido han arrestado a cuatro personas tras la proyección de fotografías del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein en el castillo de Windsor, donde está previsto que el mandatario estadounidense sea recibido por el rey Carlos III en el marco de su visita oficial al país europeo.

La Policía del Valle del Támesis ha señalado en un comunicado que los cuatro han sido detenidos por "sospechas sobre comunicaciones maliciosas" tras la proyección de estas imágenes. "Los cuatro están bajo custodia en estos momentos", ha agregado, sin más detalles y sin identificar a los arrestados.

La superintendenta de la Policía, Felicity Parker, ha afirmado que las autoridades "se toman con extrema seriedad esta actividad no autorizada en torno al castillo de Windsor". "Nuestros oficiales respondieron rápidamente para detener la proyección", ha subrayado, antes de incidir en que hay una "investigación exhaustiva" en marcha en torno al suceso.

Las detenciones tuvieron lugar después de que un grupo de manifestantes tendiera una lona en el castillo en la que posteriormente proyectaron varias imágenes de Trump y Epstein, así como una carta que el magnate habría enviado a Epstein hace más de 20 para felicitarle por su 50º cumpleaños, publicada la semana pasada por la Cámara de Representantes estadounidense.

Trump llegó a Reino Unido a última hora del martes para una segunda visita de Estado, algo sin precedentes en la historia de las relaciones bilaterales entre ambos países, de cara a ser recibido este mismo miércoles por el monarca británico en el castillo de Windsor, situado al oeste de la capital, Londres.