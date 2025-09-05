Reino Unido.- Detenidos cuatro hombres en Reino Unido en una operación antiterrorista

MADRID, 5 Sep. 2025 (Europa Press) -

Las fuerzas de seguridad británicas han detenido en cuatro localidades distintas de Inglaterra a otros tantos hombres acusados de preparar o instigar actos de terrorismo, según la Policía, que aunque no ha dado detalles del presunto complot ha descartado riesgos.

Los sospechosos, de entre 31 y 49 años, han sido arrestados a partir de informaciones de Inteligencia y en una operación organizada de antemano. Una portavoz de la unidad antiterrorista ha afirmado que no ha existido "ninguna amenaza inminente para la población", según informa la cadena Sky News.

Las autoridades han aclarado también que los cuatro detenidos tienen nacionalidad británica.