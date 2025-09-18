LA NACION

Reino Unido devuelve a Francia al primer inmigrante en virtud del acuerdo “uno dentro, uno fuera”

LONDRES, 18 sep (Reuters) - Reino Unido ha devuelto al primer migrante a Francia en virtud de un acuerdo de "uno dentro, uno fuera" para retirar a las personas que llegan en pequeñas embarcaciones, dijo el Ministerio del Interior el jueves.

El primer ministro británico, Keir Starmer, y el presidente francés, Emmanuel Macron, acordaron un plan piloto, según el cual Reino Unido deportaría a Francia a las personas indocumentadas que lleguen en pequeñas embarcaciones, a cambio de aceptar un número igual de solicitantes de asilo legítimos con vínculos familiares británicos.

El martes, el Tribunal Superior de Londres dictaminó que un solicitante de asilo que llegó a Reino Unido en una pequeña embarcación no podía ser expulsado temporalmente a Francia a la espera de un recurso legal completo.

Reino Unido se comprometió entonces a luchar contra lo que denominó "reclamaciones vejatorias de última hora" utilizadas para bloquear o retrasar la deportación de inmigrantes, y el jueves un portavoz del Ministerio del Interior confirmó que el primer inmigrante había sido devuelto en virtud del plan.

El Gobierno de Starmer se enfrenta a una creciente presión para que detenga las pequeñas embarcaciones que llevan a los solicitantes de asilo a través del de la Mancha desde Europa, una ruta por la que han llegado más de 30.000 personas en lo que va de 2025. (Información de Alistair Smout; edición de Michael Holden; editado en español por Irene Martínez)

