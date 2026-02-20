Reino Unido dialogará con la administración Trump tras decisión en EE. UU. sobre aranceles

El gobierno británico afirmó el viernes que dialogará con la administración de EE. UU. para comprender cómo se verá afectado Reino Unido por la decisión de la Corte Suprema estadounidense, que pone freno a los aranceles impuestos por el ejecutivo norteamericano.

"Trabajaremos con la administración estadounidense para entender cómo esta decisión afectará a los aranceles para Reino Unido y el resto del mundo", indicó un portavoz del gobierno laborista en un comunicado, prometiendo "apoyar a las empresas británicas a medida que se anuncien más detalles".

La Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó el viernes que el presidente Donald Trump excedió su autoridad al imponer una serie de aranceles que trastocaron el comercio mundial.

Esa sentencia bloquea una herramienta clave que el presidente había utilizado para imponer su agenda económica y diplomática.

El máximo tribunal estadounidense, de mayoría conservadora, decidió por seis votos contra tres que la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) de 1977 "no autoriza al presidente a imponer aranceles".

Esta decisión se refiere a los derechos de aduana presentados como "recíprocos" por Donald Trump, pero no a los aplicados a sectores específicos como automóvil, acero o aluminio.

"Reino Unido se beneficia de los aranceles recíprocos más bajos del mundo y, sea cual sea el escenario, esperamos que nuestra posición comercial privilegiada con Estados Unidos se mantenga", añadió el gobierno británico.

El ejecutivo laborista de Keir Starmer recordó además que un acuerdo con Estados Unidos permite a Reino Unido beneficiarse de aranceles limitados al 10% en la mayoría de los productos británicos.