Reino Unido dice que Abramóvich debe entregar dinero de venta del Chelsea a Ucrania o ir a la justicia

Por Muvija M y Catarina Demony

LONDRES, 17 dic (Reuters) - El Reino Unido dio el miércoles una última oportunidad al oligarca ruso Roman Abramóvich para que entregue a Ucrania 2.500 millones de libras (US$3.330 millones) procedentes de la venta del Chelsea o se enfrente a posibles acciones legales.

Reino Unido sancionó a Abramóvich tras la invasión de Ucrania en 2022, lo que desencadenó una venta precipitada del club de la Premier League y la congelación de sus ingresos.

Reino Unido quiere que los fondos se destinen únicamente a causas humanitarias en Ucrania, en línea con una presión europea más amplia para que Moscú pague la factura por las muertes y la destrucción provocadas por su invasión.

Reuters no pudo ponerse en contacto de inmediato con representantes de Abramóvich para obtener una respuesta a la declaración del Gobierno.

Abramóvich ya ha pedido más flexibilidad y ha dicho que quiere que el dinero se destine a todas las víctimas. En caso de que no libere los fondos rápidamente, el Gobierno dijo en un comunicado que está dispuesto a llevarlo a los tribunales si fuera necesario.

"Es inaceptable que se permita que más de 2.500 millones de libras de dinero adeudado al pueblo ucraniano permanezcan congelados en una cuenta bancaria del Reino Unido", dijo en el comunicado la ministra de Finanzas, Rachel Reeves.

El primer ministro Keir Starmer dijo que Reino Unido emitiría un permiso para liberar los fondos. Esto permitiría la transferencia del dinero a una nueva fundación humanitaria.

Los líderes de la Unión Europea tienen previsto revisar el jueves las propuestas encaminadas a utilizar los ingresos procedentes de los activos soberanos rusos inmovilizados para apoyar las enormes necesidades presupuestarias y de defensa de Ucrania, algo a lo que Moscú se opone ferozmente.

Bajo el mando de Abramóvich, Chelsea disfrutó de la racha más exitosa de su historia antes de que el club fuera vendido a un consorcio liderado por el inversor estadounidense Todd Boehly y la firma de capital riesgo Clearlake Capital en mayo de 2022.

(1 dólar = 0,7500 libras) (Reporte de Muvija M y Catarina Demony; Reporte adicional de Alistair Smout. Editado en español por Javier Leira)